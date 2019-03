Polizei Köln

POL-K: 190305-2-K Kölnerin beobachtet Raubversuch - Kripo sucht jugendliche Geschädigte

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht dringend eine Schülerin, die am Sonntagabend (3. März) von zwei Unbekannten in Köln Neubrück bedrängt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Als eine Zeugin (22) hinzukam, ließen die Männer von ihrem Opfer ab.

Die 22-Jährige beobachtete die Szene und erkannte schnell, was die jungen Männer im Schilde führten. Während sich die Kölnerin auf der Hasencleverstraße den Dreien näherte, ergriff die Jugendliche die Chance und flüchtete in Richtung der KVB-Haltestelle "Autobahn". Augenscheinlich hatte sie noch kein Geld herausgegeben.

Auch die Zeugin fragten die mutmaßlichen Räuber, ob sie Geld dabei hätte. Als diese verneinte gingen die Männer in Richtung Europaring davon und die Zeugin rief die Polizei.

Die beiden mutmaßlichen Räuber haben laut Zeugin ein "südländisches Erscheinungsbild" und werden von ihr als etwa 16 Jahr alt geschätzt.

Einer trug einen 3-Tage-Bart. Er war mit einem schwarzen Baseballcap, roter Daunenjacke, dunkler Hose und weißen Sneakern bekleidet.

Der andere Mann trug einen weißen Kapuzenpulli unter einer blauen Jacke, eine dunkle Hose und ebenfalls weiße Sneaker.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 fragen:

Wer war am Sonntagabend im Bereich der Hasencleverstraße unterwegs und kann Angaben zu verdächtigen Personen machen?

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu der mutmaßlich Geschädigten oder den Tätern geben?

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (no)

