Polizei Köln

POL-K: 190304-4-K/BAB BMW kommt von Fahrbahn ab und prallt in Baumgruppe - ein Schwerverletzter

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 44 ist am frühen Montagnachmittag ein BMW-Fahrer (28) verunglückt. An der Ausfahrt Aldenhoven war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. In der Böschung prallte er seitlich mit der Fahrerseite seines Wagens gegen einen Baum und wurde in dem stark deformierten Auto eingeklemmt.

Die kurz darauf eintreffenden Feuerwehrleute leiteten umgehend die medizinische Betreuung und Befreiung des 28-Jährigen ein. Während die Polizisten den Unfall aufnahmen, brachten Sanitäter und Notarzt den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Wieso der Gelsenkirchener von der Fahrbahn abkam ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats 2. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 2290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell