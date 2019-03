Polizei Köln

POL-K: 190304-3-K Mann tot in Keller gefunden

Köln (ots)

Die Polizei Köln geht derzeit von einem Unfall aus.

Am Freitagabend (01.März) haben Anwohner einen 27-Jährigen tot im Keller ihres Hauses an der Luxemburger Straße in der Kölner-Innenstadt gefunden.

Ein sofort hinzugezogener Notarzt stellte den Tod des kostümierten Mannes fest, den Anwohner gegen 19 Uhr am Fuß einer Kellertreppe aufgefunden hatten. Aufgrund des zunächst unklaren Hergangs leitete die Polizei ein Todesermittlungsverfahren ein. Die nun erfolgte Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Aufgrund der ermittelten Umstände geht die Polizei nach bisherigem Stand davon aus, dass der Pulheimer in Folge eines Treppensturzes zu Tode gekommen ist. (mö)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell