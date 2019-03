Polizei Köln

POL-K: 190303-7-K 75-jährige Seniorin vermisst - Fotos

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach der seit Samstag (2. März) vermissten Elisabeth Schwaier-Herzog (75) aus Köln. Die 75-Jährige hat gestern Mittag das Krankenhaus Sankt Hildegardis in Köln-Lindenthal in unbekannte Richtung verlassen. Sie befindet sich nach auf Grund eines körperlich geschwächten Zustands in Gefahr und ist möglicherweise nicht orientiert.

Die Vermisste ist circa 1,65 Meter groß und hat graue kurze Haare. Die Brillenträgerin war zuletzt mit einer dunklen Hose, blauen Schuhen und einem karierten Oberteil bekleidet.

Wer die Vermisste sieht, wird gebeten, direkt den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort der 75-Jährigen bitte an das Kriminalkommissariat 62, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell