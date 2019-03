Polizei Köln

POL-K: 190303-5-K Polizei Köln stoppt illegales "Alleinrennen" - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Am späten Freitagabend (1. März) haben Spezialisten des "Projekt Rennen" der Polizei Köln einen BMW-Fahrer (25) gestoppt, der zuvor mit bis zu 190 km/h durch Köln-Niehl gerast war. Die Beamten beschlagnahmten das hochmotorisierte Auto und den Führerschein des 25-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugsrennens ein.

Gegen 22 Uhr fiel den Zivilfahndern der weiße BMW auf der Mühlheimer Brücke auf, als dieser mit aufheulendem Motor und extremer Beschleunigung neben den Beamten fuhr. Augenscheinlich um die "Ideallinie" des Kurvenverlaufs in Richtung Niehler Gürtel zu nehmen, nutzte der "Rennfahrer" beide Fahrstreifen der Mühlheimer Brücke aus. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit setzte der Kölner seine Fahrt über die Boltensternstraße in die Industriestraße fort. In der Bremerhavener Straße stoppten die Fahnder den "Raser". (js)

