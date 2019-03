Polizei Köln

POL-K: 190303-4-K Randalierer mit gestohlener Kreditkarte unterwegs - Festnahme

Köln (ots)

Streifenpolizisten haben am Samstagabend (2. März) einen polizeibekannten Mann (19) in Köln Ehrenfeld vorläufig festgenommen. In den Taschen des Festgenommenen hatten die Beamten zuvor ein gestohlenes Job-Ticket und eine ebenfalls entwendete Kreditkarte gefunden.

Gegen 23.30 Uhr alarmierten Anwohner wegen mehrerer Flaschenwürfe und Pöbeleien auf dem Lenauplatz die Polizei. Die Beamten trafen am Einsatzort auf ungefähr 15 junge Menschen, unter denen sie den 19-Jährigen als Rädelsführer ausmachten und kontrollierten. In seinen Taschen fanden die Polizisten das Diebesgut. Eine Recherche ergab, dass der Eigentümer den Diebstahl noch gar nicht zur Anzeige gebracht hatte. Als die Beamten ihn anriefen, bedankte er sich und bestätigte, dass ihm die Geldbörse kurz zuvor am Zülpicher Platz gestohlen worden war.

Die Einsatzkräfte brachten den Festgenommenen ins Polizeigewahrsam. Derzeit prüfen Kriminalbeamte, ob der bereits Polizeibekannte noch heute dem Haftrichter vorgeführt wird.

Die Polizisten stellten die Personalien von allen Störern fest und erteilten ihnen Platzverweise. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell