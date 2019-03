Polizei Köln

POL-K: 190303-2-K Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Stadtbahn

Köln (ots)

Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Sonntagmorgen (3. März) hat eine Stadtbahn in Köln-Mülheim einen Fußgänger (35) erfasst. Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Unfallursache ist derzeit noch völlig unklar.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die Stadtbahn Linie 4 der Kölner Verkehrsbetriebe gegen 3 Uhr die Haltestelle "Stegerwaldsiedlung" am Pfälzischen Ring an. Kurz vor der Haltestelle in Richtung Bocklemünd sah der Straßenbahnfahrer (29) im Gleisbett einen Menschen liegen. Der 29-Jährige leitete unverzüglich eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Bahn den Fußgänger erfasste.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war im Einsatz.

Die Unfallermittler fragen:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wer hat zur oben angegebenen Zeit einen kostümierten Fußgänger im Bereich der Gleise gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell