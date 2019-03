Polizei Köln

POL-K: 190303-1-K Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend (28. Februar) zwischen einem Fußgänger (32) und einem flüchtigen, vermutlich dunklen Pkw Audi in Köln - Ehrenfeld machen können.

Laut Zeugenaussagen erfasste das in Richtung Venloer Straße fahrende Auto gegen 21.30 Uhr den 32-Jährigen auf der Inneren Kanalstraße in Höhe Vogelsanger Straße. Der dunkle Wagen mit Kölner Kennzeichen flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln fragt:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

