Polizei Köln

POL-K: 190301-6-K Kölner erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 2 vom 17. Februar und Ziffer 2 vom 20. Februar

Der Hauptverdächtige (31) einer Messerstecherei in der Kölner Innenstadt vom frühen Sonntagmorgen (17. Februar) hat sich heute Nachmittag auf der Polizeiwache Kalk gestellt. Ihm wird vorgeworfen, einem 31-Jährigen in einer Bar am Hohenzollernring lebensbedrohliche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Die Kripo Köln hatte öffentlich mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Beschuldigte gemeinsam mit zwei Freunden in einen Streit mit dem späteren Opfer geraten. Als die erst verbale Auseinandersetzung in Handgreiflichkeiten überging, soll der nun Festgenommene ein Messer gezückt und mehrfach zugestochen haben.

Ermittler nahmen am Donnerstag (21. Februar) bereits die anderen beiden an der Auseinandersetzung Beteiligten fest. Beide gingen in Haft. Das Kriminalkommissariat 11 beabsichtigt, den 31-jährigen Tatverdächtigen noch heute einem Haftrichter vorzuführen.

Die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission dauern an. (cr)

