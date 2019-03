Polizei Köln

POL-K: 190301-3-K Polizei Köln fahndet nach Einbrecher - Zeugen gesucht

Video-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem derzeit noch unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Samstagabend (8. Dezember) und in der Nacht zu Sonntag (9. Dezember) mehrere Einbruchversuche im Stadtteil Vogelsang begangen zu haben.

Am Freitagabend verließ ein Anwohner (78) des Wachtelwegs gegen 19.30 Uhr zusammen mit seiner Frau das gemeinsame Wohnhaus. "Als wir am nächsten Morgen im Haus frühstücken wollten, stellte meine Frau fest, dass der Rollladen beschädigt war. Der war in der Mitte geknickt und ließ sich nicht mehr öffnen", erklärte der 78-Jährige gegenüber hinzugerufenen Polizisten.

Gegen 3 Uhr tauchte ein derzeit noch Unbekannter an einem ebenfalls im Wachtelweg gelegenen Einfamilienhaus auf. Er schob den Rollladen eines Fensters hoch. Als er bemerkte, dass er von einer Überwachungskamera erfasst worden war, flüchtete er vom Tatort.

Nur wenige Minuten später schreckte ein Anwohner (26) des Flamingowegs aus dem Schlaf. "Jemand hat sich an der Terrassentür zu schaffen gemacht. Der hat eine Hebelbewegung gemacht", gab der Anzeigenerstatter später zu Protokoll. Als der 26-Jährige den Einbrecher durch die noch geschlossene Tür anschrie, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Bedingt durch die zeitliche und örtliche Nähe gehen die Einbruchsermittler derzeit davon aus, dass der Abgelichtete für alle drei Taten verantwortlich ist.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 72 fragen:

Wer kennt den auf den Fahndungsbildern abgelichteten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 72, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell