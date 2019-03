Polizei Köln

POL-K: 190301-2-K Räuber verletzt Troisdorfer mit Messer - Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend (28. Februar) nach einem bewaffneten Straßenraub auf zwei Troisdorfer (18, 22) einen 29-jährigen Verdächtigen in der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen. Der bereits polizeibekannte Kölner wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Nach Aussage der Überfallenen stellte sich ihnen der Bewaffnete gegen 22 Uhr auf dem Laurenzplatz in den Weg. Er bedrohte die beiden jungen Männer mit einem Messer in der Hand und forderte sie auf: "Gebt mir alles, was ihr habt!" Als der 22-Jährige versuchte sich zu wehren, verletzte ihn der Räuber mit dem Messer an der Hand und flüchtete mit der Umhängetasche des 18-Jährigen. Polizeibeamte stellten den Angreifer kurz darauf am Quartermarkt und legten ihm Handfesseln an. In den Taschen des Tatverdächtigen fanden die Polizisten seine Beute und die mutmaßliche Tatwaffe. (js)

