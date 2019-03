Polizei Köln

POL-K: 190301-1-K Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem unbekannten Radfahrer, der laut Zeugenaussagen am Donnerstagabend (28. Februar) auf dem Rudolfplatz einen Fußgänger (64) angefahren und schwer verletzt haben soll. Der circa 45 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Unbekannte versorgte zunächst zusammen mit zwei Ersthelfern den Gestürzten. Er flüchtete jedoch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr von der Unfallstelle. Hinweise zu dem kräftigen dunkelhaarigen Mann, der mit einem Mietfahrrad unterwegs war, nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hat der dunkel gekleidete, nicht kostümierte Radfahrer den Fußgänger gegen 21.15 Uhr auf der Platzfläche zwischen der Pfeilstraße und dem Hahnentor angefahren. Rettungskräfte fuhren den schwerverletzten Pulheimer in ein Krankenhaus. (cs)

