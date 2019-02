Polizei Köln

POL-K: 190228-3-K Kölner durch Messerattacke schwer verletzt - Täter gestellt

Köln (ots)

Kripo Köln hat die Ermittlungen aufgenommen

Ein Kölner (32) hat am Mittwoch (27. Februar) in der Innenstadt seinen Bekannten (21) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zur Folge hatte es im Vorfeld zwischen den beiden Drogenabhängigen einen Streit gegeben. Rettungskräfte fuhren den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Er konnte die Klinik bereits heute Vormittag (28. Februar) verlassen.

Der 21-Jährige befand sich gegen 18.45 Uhr in einer nahe zur Rosenstraße gelegenen Parkanlage. Nach ersten Ermittlungen kam dort ein Bekannter (32) auf ihn zu und begrüßte ihn. Unvermittelt zog der 32-Jährige ein Messer und stach damit auf sein Gegenüber ein. Als weitere Zeugen hinzukamen, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und verließ wenig später den Tatort.

Alarmierte Polizisten stellten den Flüchtigen noch in Tatortnähe und brachten ihn zur sofortigen Vernehmung ins Polizeipräsidium. Nach derzeitigem Sachstand kennen sich Täter und Opfer aus der Drogenszene. Das Motiv des Angriffs ist noch unklar, könnte aber mit Streitigkeiten um Rauschgift oder dessen Konsum in Verbindung stehen. Der Beschuldigte muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Gegen 22 Uhr wurden Polizisten von einem Zeugen in die Severinstraße gerufen. Dort hatte der zuvor Vernommene die Fensterscheibe einer Apotheke eingeschlagen. Als der 32-Jährige die Polizisten sah, rannte er weg und versuchte zu entkommen. Seine Flucht dauerte jedoch nur wenige Sekunden. Die Polizisten stellten die Personalien des Mannes zweifelsfrei fest. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Uniformierten den Mann ins Polizeigewahrsam.

Der Beschuldigte muss sich jetzt zusätzlich wegen versuchten Einbruchdiebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an. (he)

