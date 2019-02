Polizei Köln

POL-K: 190228-2-K Auf dem Weg zur Arbeit beraubt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Räubern, die am frühen Donnerstagmorgen (28. Februar) im Stadtteil Deutz einen jungen Mann (18) überfallen haben. Einer der Gesuchten nahm den 18-Jährigen in den "Schwitzkasten", der zweite schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Das Duo raubte dem Überfallenen Bargeld aus der Geldbörse und flüchtete von der Mindener Straße in unbekannte Richtung.

Gegen 6 Uhr ging der Düsseldorfer vom Bahnhof Deutz in Richtung Deutzer Freiheit, als die Unbekannten ihn in Höhe der Siegesstraße plötzlich attackierten. Der 18-Jährige beschreibt die Täter als etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und zwischen 19 und 23 Jahre alt. Einer der beiden trug ein schwarz-weißes Oberteil, sein Komplize eine schwarze Baseballkappe mit weißem "Nike" Emblem. Beide sprachen Deutsch miteinander.

Die Ermittler des Kommissariats 14 fragen: Wer hat den Raub beobachtet und kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

