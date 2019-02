Polizei Köln

POL-K: 190228-1-K Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Fotos aus Überwachungskameras fahndet die Polizei Köln nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, im Januar dieses Jahres mit einer gestohlenen EC-Karte mehrfach Bargeld an Geldautomaten in Köln abgehoben sowie Einkäufe mit der Bankkarte bezahlt zu haben. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Aufnahmen zeigen den Gesuchten am 23. Januar vor einem Geldautomaten eines Bankinstituts am Barbarossaplatz in der Kölner-Innenstadt und in einem Supermarkt in der Weißhausstraße in Köln-Sülz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Unbekannte die Karte tags zuvor aus einem Briefkasten in der Krohstraße in Köln-Bayenthal entwendet. Es entstand ein Schaden in höherem vierstelligem Bereich. (mw)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell