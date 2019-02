Polizei Köln

POL-K: 190227-1-K Gesuchter Räuber und Einbrecher festgenommen ¬- drei Taten geklärt/Löschung von Fahndungsfotos

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 9. Januar, Ziffer 2

Die Polizei Köln hat am Mittwochmorgen (27. Februar) einen 35 Jahre alten gesuchten mutmaßlichen Räuber in der Kölner-Innenstadt festgenommen. Der Kölner soll am 2. Dezember 2018 einen Kiosk auf der Georgstraße in der Altstadt überfallen haben. In seiner Wohnung stellten die Beamten die Tatbekleidung sowie das Messer sicher, welches er beim Überfall benutzt haben soll.

Bei Recherchen stellten die Fahnder zudem fest, dass der 35-Jährige auch bei einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft auf dem Karolingerring am 25. Dezember 2018 von einer Videokamera aufgenommen worden war. Der 35-Jährige soll durch ein Oberlicht in das Geschäft gelangt sein und dort eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen haben. Die Polizei ermittelt gegen den 35-Jährigen auch im Fall eines Einbruchsversuchs in ein Lebensmittelgeschäft auf der Neusser Straße am 31. Januar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Festgenommene einem Haftrichter vorgeführt. (mw)

