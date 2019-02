Polizei Köln

POL-K: 190226-4-K Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Montagabend (25. Februar) ist eine Radfahrerin (48) in Köln-Riehl bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus (Fahrer: 30) der Kölner Verkehrs-Betriebe lebensgefährlich verletzt worden. Der 30-jährige Kraftfahrer erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Velofahrerin gegen 18 Uhr vor dem Bus auf der Stammheimer Straße in Richtung Innenstadt. Zwischen der Bodinusstraße und der Straße "Am Botanischen Garten" setzte der Busfahrer zum Überholen an und scherte nach links aus. Als sich der Bus auf gleicher Höhe mit der Radfahrerin befand, soll die 48-Jährige nach links gelenkt haben. Sie prallte gegen den Bus und stürzte. Mehrere Ersthelfer versorgten die Kölnerin. Rettungskräfte fuhren die 48-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell