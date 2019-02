Polizei Köln

POL-K: 190226-1-K/BAB Betonmischer umgekippt - Fahrer (51) verletzt

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (26. Februar) ist auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Poll ein Betonmischer bei einem Verkehrsunfall auf die Seite gekippt. Die Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer (51) aus seinem Führerhaus und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die A 4 ist aktuell in Fahrtrichtung Olpe voraussichtlich für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Der 51-Jährige war gegen 10.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A 4 in Richtung Olpe unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen versuchte er, in Höhe der Anschlussstelle Poll dem Stauende auszuweichen. Offensichtlich verlor der Mann dabei die Kontrolle über seinen 35-Tonner verloren. Der mit etwa 20 Tonnen Beton beladene Lkw kippte auf die Beifahrerseite und blockiert zwei Fahrstreifen.

Da der verlorene Baustoff bei der aktuellen Witterung schnell auszutrocknen droht sind die Aufräum- und Bergungsarbeiten für die Autobahnmeisterei und das angeforderte Abschleppunternehmen aktuell eine große Herausforderung. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell