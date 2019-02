Polizei Köln

POL-K: 190225-3-K Erst Schranke durchbrochen, dann Freundin aus dem Auto geschleudert

Köln (ots)

Eine 37 Jahre alte Frau aus Duisburg ist am Samstagabend (23. Februar) nach einem Verkehrsunfall aus dem Auto des flüchtenden Unfallverursachers (44) geschleudert und verletzt worden.

Der stark alkoholisierte Duisburger hatte zuvor die geschlossene Schranke des Theaterparkhauses "Am alten Posthof" in der Kölner Innenstadt mit seinem Ford Ka durchbrochen und die Fahrt einfach fortgesetzt, obwohl seine Beifahrerin die Tür zum Aussteigen bereits geöffnet hatte. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Duisburgers und ordneten nach einem Alkoholtest (1,34 Promille) eine Blutprobe an. Die ebenfalls stark alkoholisierte 37-Jährige hatte möglicherweise großes Glück. Sie kam mit Schürfwunden zur Beobachtung in eine Klinik.(no)

