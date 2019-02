Polizei Köln

POL-K: 190222-2-K Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben - Personenfahndung

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln fahnden mit Bildern aus Überwachungskameras nach einem unbekannten Mann, der am 14. und 15. Dezember 2018 mit einer gestohlenen Bankkarte mehrfach Geld an Automaten in der Kölner Südstadt abgehoben hat. Die Girokarte und dazugehörige PIN waren zuvor auf dem Postweg von der Bank zum Adressaten entwendet worden.

Am Freitagnachmittag (14. Dezember) und am Samstag kurz nach Mitternacht (15. Dezember) setzte der Tatverdächtige die EC-Karte an einem Geldautomaten am Chlodwigplatz ein. Am Nachmittag versuchte er dies im Verlauf der Severinsstraße vergeblich.

Das Kriminalkommissariat 33 fragt:

Wer hat an den genannten Tagen im Dezember 2018 den Gesuchten im Bereich der Bankautomaten im Kölner Süden beobachtet?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen?

Die Polizei Köln bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (no)

