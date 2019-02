Polizei Köln

POL-K: 190221-2-K Mann rast mit Auto auf Polizisten zu - Beamte retten sich durch Sprung zur Seite

Köln (ots)

Um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, ist ein Autofahrer (47) am Mittwochnachmittag in Mülheim gezielt auf drei Polizeibeamte zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite konnten die Beamten einen Zusammenprall vermeiden.

Die Polizisten überwachten gegen 16.15 Uhr den Verkehr im Bereich Buchheimer Straße/Biegerstraße/Regentenstraße, als ihnen ein Mercedes auffiel. Das Kennzeichen und der Fahrer am Steuer des Wagens waren den Uniformierten bereits bestens bekannt. Mehrfach war der 47-Jährige in der Vergangenheit angehalten und überprüft worden, wobei sich herausstellte, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Da die erfahrenen Polizisten wussten, dass der Verdächtige seine Fahrerlaubnis noch nicht zurückerhalten hat, stellten sie sich auf die Straße und gaben deutliche Anhaltezeichen. Anstatt den Mercedes abzubremsen, trat der Fahrer aufs Gas, hielt auf die Beamten zu und flüchtete vom Tatort. Nur der schnellen Reaktion der Polizisten ist es zu verdanken, dass bei dem Manöver niemand verletzt wurde.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Auch an seiner Wohnanschrift trafen die Beamten den Mann nicht an. Die Ermittlungen der Polizei Köln dauern an. Der 47-Jährige wird sich unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen. (cr)

