Polizei Köln

POL-K: 190219-5-K BMW-Fahrer (22) flüchtet betrunken vor der Polizei

Köln (ots)

Heute Morgen (19. Februar) haben Polizeibeamte die Alkoholtour eines jungen Mannes (22) nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in Köln-Höhenberg gestoppt. Eine aufmerksame Anwohnerin gab den entscheidenden Hinweis auf den 22-Jährigen, der unmittelbar nach dem Anhalten mit drei weiteren Insassen (18,22,22) zu Fuß geflüchtet war. Der BMW des jungen Mannes war nicht zugelassen und zudem hat er keinen Führerschein.

Gegen 6.15 Uhr beobachteten die Beamten den grauen BMW, der in Schlangenlinien auf dem Dünnwalder Kommunalweg in Richtung Höhenberg fuhr. Als die Polizisten den Fahrer aufforderten anzuhalten, beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte den Streifenwagen abzuhängen. Bereits in einer Sackgasse der Schweidnitzer Straße endete die Fahrt. Der 22-jährige Fahrer und drei weitere Insassen (18, 22, 22) rannten in unterschiedliche Richtungen davon.

Eine aufmerksame Anwohnerin (67) sah den mit einem roten Jogginganzug Gekleideten und lenkte die Beamten zu dessen Versteck. Die Polizisten fanden den Mann keuchend und schwitzend vor. Sie brachten den Alkoholisierten zur nächstgelegenen Wache. Hier entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Den BMW stellten die Uniformierten sicher, da der Eigentümer bislang noch nicht bekannt ist. (ph)

