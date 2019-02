Polizei Köln

POL-K: 190219-3-K Nach Diebstählen aus dem Kunibertskloster - Polizei Köln nimmt Obdachlosen (50) vorläufig fest

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei Köln am Montagnachmittag (18. Februar) einen polizeibekannten Obdachlosen (50) nach wiederholtem Diebstahl mehrerer sakraler Gegenstände aus dem Kunibertskloster in der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen.

Mitarbeiter des Klosters hatte den 50-Jährigen gegen 17:00 Uhr dabei beobachtet, wie er eine Altarschelle aus der Sakristei trug und diese dem Dieb abgenommen. Das führte dazu, dass er sich eine weitere Handglocke aus der Kapelle holte. Auch die zweite Schelle nahmen sie ihm ab und alarmierten die Polizei. Kurze Zeit später legten Polizisten dem Wohnungslosen an der Rheinuferpromenade Handschellen an.

Der 50-Jährige steht im Verdacht bereits Anfang Februar (9. Februar) mit einem Ärztekittel und blauen OP-Handschuhen verkleidet Altardecken aus der Kapelle des Klosters gestohlen zu haben. Die Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge zu weiteren Diebstählen aus der Kapelle.

Der Festgenommene sagte in seiner Vernehmung aus, die Altardecken zum Zudecken im Bereich des Rheinufers genutzt zu haben. Aktuell wisse er nicht, wo die drei hochwertigen Tischdecken sind.

Die Kriminalpolizei Köln fragt: Sind die weißen und grünen mit weißen Kreuzen bestickten Altardecken jemandem aufgefallen? Sind sie möglicherweise zum Kauf angeboten worden?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71, Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle@polizei-koeln.de. (as)

