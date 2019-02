Polizei Köln

POL-K: 190217-3-K Alkoholisierter Fußgänger angefahren - Krankenhaus

Köln (ots)

Polizei Köln sucht nach Unfallbeteiligtem und Augenzeugen

Am Freitagabend (15. Februar) ist ein alkoholisierter Kölner (56) im Stadtteil Bilderstöckchen durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, der anschließend von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nach ersten Informationen war der 56-Jährige gegen 22.50 Uhr auf der Longericher Straße unterwegs. Gegenüber Polizisten erklärte er bei der Unfallaufnahme, dass er ein vorbeifahrendes Taxi hatte anhalten wollen. Dabei sei er auf die Fahrbahn getreten und von dem Fahrzeug erfasst worden. Der Fahrer des Autos sei aber sofort weitergefahren.

Ein Alkoholtest bei dem komplett schwarz gekleideten Verletzten ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell