POL-K: 190217-2-K Kölner erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen - Notoperation

Köln (ots)

Mordkommission der Kripo Köln hat die Ermittlungen aufgenommen

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Sonntagmorgen (17. Februar) ist ein Kölner (31) in der Innenstadt angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Notarzt kümmerte sich noch am Tatort um den Patienten. Nach einer Notoperation beschreiben die behandelnden Ärzte seinen Zustand als stabil. Starke Polizeikräfte sperrten den Tatort ab. Kriminalpolizisten nahmen umgehend die Ermittlungen auf.

Gegen 4.40 Uhr kam es nach derzeitigem Sachstand in einer auf dem Hohenzollernring gelegenen Bar zu einem Streit. Als diese Auseinandersetzung eskalierte, griff ein Beteiligter seinen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand an und fügte ihm schwere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Kriminalbeamte sichern die Spuren am Tatort und vernehmen im Polizeipräsidium die am Einsatzort angetroffenen Zeugen. Da die Ermittlungen in dem Fall andauern sind weitere Informationen zur Sache nicht vor Montagmittag zu erwarten. (he)

