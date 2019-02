Polizei Köln

POL-K: 190217-1-K Räuber reißt telefonierenden Fußgänger zu Boden

Köln (ots)

Kripo Köln sucht Zeugen

Ein derzeit noch Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen (16. Februar) in der Kölner Innenstadt einen Fußgänger (22) zu Boden gerissen. Nachdem es dem Angreifer nicht gelungen war, das Mobiltelefon des Kölners zu entwenden, flüchtete der Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach dem etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen als Südländer Beschriebenen dauert an.

Gegen 4.30 Uhr war der 22-Jährige auf der Zülpicher Straße unterwegs. In Höhe der Dasselstraße packte ihn der Täter von hinten. "Ich habe telefoniert, als der Mann mich zu Boden gerissen hat. Er griff nach meinem Mobiltelefon, das ich aber fest in der Hand hatte", erklärte der Geschädigte später gegenüber hinzugerufenen Polizisten.

Ohne Beute rannte der Räuber in unbekannte Richtung weg. Der Gesuchte hat dunkle Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose mit hellen Streifen und einer dunklen Jacke bekleidet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

