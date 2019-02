Polizei Köln

POL-K: 190214-5-K/BAB Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Köln (ots)

Zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden hat ein Verkehrsunfall auf der A4 bei Gummersbach am Freitagmittag (15. Februar) gefordert. Für die Beseitigung des Trümmerfelds war die Autobahn bis 12.30 Uhr in Richtung Olpe gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer (40) eines Dacia samt Anhänger in Richtung Olpe unterwegs, als er einem bremsenden Lkw nach links auswich. Der nachfolgende Kia Fahrer (51) fuhr auf den Anhänger des 40-Jährigen auf. Das Gespann überschlug sich daraufhin. Der blaue Dacia blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der Kia und der Anhänger, der sich beim Unfall gelöst hatte, kamen erst unter der rechten Leitplanke zum Stehen. Rettungskräfte fuhren die beiden Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. (no)

