Polizei Köln

POL-K: 190215-3-K Aufmerksame Zeugen stellen Autoknacker - Festnahme

Köln (ots)

Dank zweier aufmerksamer Zeugen (37w, 39m) hat die Polizei Köln heute (15. Februar) in den frühen Morgenstunden einen Autoknacker (20) in der Kölner Innenstadt gestellt. Ihm wird vorgeworfen, zuvor zwei Autos auf der Straße "Kunibertuskloster" aufgebrochen und unter anderem Bargeld entwendet zu haben. Polizisten nahmen den Mann fest. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 1 Uhr sah die Zeugin von einem Balkon aus, wie der 20-Jährige einen rot-weiß gestreiften Absperrpfosten aufhob. Anschließend holte er mit diesem Schwung und zerstörte mit einem lauten Knall die Seitenscheibe eines geparkten VW. Ein von der Zeugin alarmierter 39 Jahre alter Mann rief geistesgegenwärtig sofort über Notruf "110" die Polizei und lief in Richtung des geparkten Golfs. Hier sah er den Tatverdächtigen, wie er sich mit seinem Oberkörper durch die kaputte Seitenscheibe in den Fahrzeuginnenraum beugte. Der Zeuge hielt den Autoknacker bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Als die Beamten den 20-Jährigen durchsuchten, fanden sie auch Diebesgut aus einem in unmittelbarer Umgebung aufgebrochenen Honda Jazz. (js)

