POL-K: 190208-7-K/LEV/GL 14-Jährige vermisst - Fotos

Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach der seit Freitagmorgen (8. Februar) vermissten Lea Malicke (14) aus Leverkusen. Die 14-Jährige hat heute eine Kölner Klinik verlassen und ist auf ärztliche Versorgung angewiesen.

Die Vermisste ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarze lange Haare und trägt eine schwarze Brille. Zuletzt war sie mit einer blauen Jeans, einer karierten beigen Jacke und rosa Turnschuhen bekleidet. Zudem hatte sie einen schwarzen Rucksack mit weißem Aufdruck bei sich. Möglicherweise hält sie sich im Raum Köln, Leverkusen oder Bergisch Gladbach auf.

Wer die Vermisste sieht, wird gebeten, direkt den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen bitte an das Kriminalkommissariat 62, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

