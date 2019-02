Polizei Köln

POL-K: 190208-2-K Schwerer Raub auf Getränkemarkt - Zeugensuche

Köln (ots)

Mit einem Messer in der Hand hat am Donnerstagabend (7. Februar) ein maskierter Mann in Köln-Humboldt-Gremberg versucht, einen Getränkemarkt auszurauben. Der etwa 25 Jahre alte Räuber soll etwa 180-185 cm groß sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung, weiße Turnschuhe sowie schwarze Handschuhe getragen haben.

Gegen 19.15 Uhr betrat der Maskierte den Getränkemarkt auf der Gremberger Straße, hielt einem Angestellten (21) plötzlich ein Messer an den Hals und forderte die Tageseinnahmen. Daraufhin öffnete eine Mitarbeiterin (60) sofort die Kasse. Neben dem Geld packte der Räuber noch diverse Zigarettenpackungen in eine Tüte und rannte in Richtung der Rolshover Straße. Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

