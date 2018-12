POL-K: 181210-4-K Kölner in Wohnhaus überfallen - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Samstagabend (8. Dezember) haben Einbrecher in Köln-Lindenthal einen Bewohner (28) eines Einfamilienhauses mit einem Schraubendreher bedroht und ausgeraubt. Sie verletzten den 28-Jährigen mit einem Faustschlag und forderten die Herausgabe von Bargeld und Schmuck. Vor dem Haus saß nach derzeitigem Ermittlungsstand ein weiterer Komplize in einem dunklen Pkw-Kombi und stand Schmiere. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen kletterten die Einbrecher gegen 19 Uhr über eine Garage auf das Dach des Hauses in der Straße "Am Gleueler Bach" und schlugen dort eine Fensterscheibe ein. Sie kletterten ins Haus und überwältigten den Hausbewohner. Während der eine den Kölner in Schach hielt, durchsuchte der andere die Zimmer. Die Unbekannten verstauten unter anderem mehrere hochwertige Uhren in einem weißen Kopfkissenbezug. Als der Komplize vor dem Haus mehrfach hupte, flüchteten die Männer aus dem Gebäude und liefen zu Fuß über die Max-Scheler-Straße in Richtung Militärringstraße. Der Pkw fuhr in unbekannte Richtung davon.

Laut Zeugenaussagen sind die Verdächtigen 1,60 bis 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Einer trug helle Turnschuhe, der andere eine dunkle Mütze. Sie sprachen deutsch mit Akzent.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wer hat die Verdächtigen bei ihrer Flucht über die Max-Scheler-Straße beobachtet oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Auf Grund von Zeugenaussagen gehen die Ermittler davon aus, dass einer der Männer den auffällig weißen Kopfkissenbezug in der Hand hielt.

Wem ist der dunkle Pkw-Kombi im Bereich der Straße "Am Gleueler Bach" aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer oder dem Autokennzeichen machen?

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

