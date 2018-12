POL-K: 181210-2-K Fußgänger von Streifenwagen erfasst - leichtverletzt

Köln (ots) - Gestern Abend (9. Dezember) ist ein 38-Jähriger in der Fußgängerzone der Kölner Innenstadt von einem Polizeiauto erfasst und leicht verletzt worden.

Gegen 21.25 Uhr beteiligte sich die Streife in der Fußgängerzone an der Fahndung nach einem Räuber. Eine Menschengruppe auf der Schildergasse bemerkte das eingeschaltete Blaulicht nicht, so dass der Fahrer des Streifenwagens kurz das Signalhorn betätigte. Die Personengruppe machte Platz, indem sie nach rechts zur Seite trat. Als der Fahrer des Streifenwagens wieder beschleunigte, wechselte ein 38-Jähriger plötzlich die Gehrichtung und lief direkt vor das Auto. Beim Aufprall auf der Motorhaube zog er sich Prellungen zu. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell