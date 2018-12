POL-K: 181210-1-K Maskierter überfällt Tankstelle - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Sonntagabend (9. Dezember) hat ein Maskierter eine Tankstelle in Köln-Nippes überfallen. Er bedrohte eine Angestellte (52) mit einer schwarzen Schusswaffe und erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 21.15 Uhr hatte der Unbekannte den Verkaufsraum auf der Neusser Straße betreten und war mit gezogener Waffe auf die 52-Jährige zugegangen. In gebrochenem Deutsch forderte er die Übergabe von Bargeld. Die Angestellte steckte mehrere Geldscheine in eine braune Papiertüte und gab sie dem Bewaffneten. Mit seiner Beute flüchtete der Verdächtige aus der Tankstelle und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Lohsepark davon.

Laut Zeugenaussagen ist der Gesuchte zwischen 20 und 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und kräftig. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Kapuzenjacke und einer Jeanshose bekleidet. An der Kapuze befand sich ein orangener Streifen. Sein Gesicht hatte er hinter einer schwarzen Sturmhaube verborgen.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell