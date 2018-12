POL-K: 181209-7-K 'Hitlergruß' bei Demonstrationen am Tag der deutschen Einheit in Berlin - Polizisten erkennen mutmaßlichen Tatverdächtigen bei einer Versammlung in Köln - Die Kriminalpolizei ermittelt

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am Sonntagnachmittag (9. Dezember) bei Versammlungen in der Kölner Innenstadt drei mutmaßliche Tatverdächtige erkannt. Die drei Männer stehen im Verdacht bei Demonstrationen in Berlin am Tag der deutschen Einheit den 'Hitlergruß' gezeigt zu haben.

Die Tatverdächtigen nahmen nach der Feststellung ihrer Personalien wieder an den Versammlungen auf dem Breslauer Platz teil.

Die Versammlungen und Kundgebungen vor dem Kölner Hauptbahnhof sowie die Aufzüge der gegnerischen Demonstranten zum Theodor-Heuss-Ring verliefen weitestgehend störungsfrei. Neben dem Ausschluss eines Versammlungsteilnehmers, der eine sogenannte Passivbewaffnung in Form von Quarzsandhandschuhen trug, nahmen die Beamten mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigungsdelikten auf.

Im Anschluss an die Kundgebungen, verhinderten Polizisten der eingesetzten Einsatzhundertschaften im Bereich der Neusser Straße eine Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen der jeweiligen Versammlungen und erteilte Platzverweise. (as)

