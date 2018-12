POL-K: 181209-6-K Randalierer (33) tritt gegen Autos und zersticht Reifen - vorläufige Festnahme

Köln (ots) - Am Samstagabend (8. Dezember) hat ein Randalierer (33) in Köln-Kalk mehrere Autos durch Tritte beschädigt, mit einem Messer zerkratzt und an zwei Pkw Reifen zerstochen. Die alarmierten Polizisten nahmen den 33-Jährigen auf der Johann-Mayer-Straße in Höhe der Robertstraße vorläufig fest als er gerade dabei war einen Weihnachtsbaum auseinanderzurupfen. Die Hintergründe für seine Gewaltausbrüche gegenüber insgesamt drei Fahrzeugen und der Tanne sind derzeit völlig unklar - der junge Mann schweigt zu den Vorwürfen.

Gegen 22.15 Uhr beobachtete ein Zeuge (42) den Randalierer auf der Rolshover Straße in Höhe der Johann-Mayer-Straße, als dieser gerade dabei war gegen diverse geparkte Autos zu treten und mit einem Messer zu 'bearbeiten' und alarmierte die Polizei.

Der 33-Jährige ohne festen Wohnsitz befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Über seinen weiteren Verbleib entscheidet ein Haftrichter. (as)

