POL-K: 181209-4-K Von Pkw erfasst - Fußgänger (68) schwer verletzt

Köln (ots) - Am Freitagabend (7. Dezember) ist ein Senior (68) in Köln-Sülz von einem Fiat erfasst und schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben war die Autofahrerin (44) gegen 18:15 Uhr stadtauswärts auf der Zülpicher Straße unterwegs, als der Mann in Höhe der Haltestelle 'Lindenburg' plötzlich unmittelbar vor ihr zwischen geparkten Autos auf die Straße trat.

Der 68-jährige Kölner prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Fiats und fiel dann auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (as)

