POL-K: 181206-1-K Fahndung nach Körperverletzung im Fußballstadion - Fotos

Köln (ots) - Nach einer Körperverletzung sucht die Polizei Köln mit Bildern aus Überwachungskameras nach einem bislang unbekannten Mann. Der Gesuchte steht im Verdacht, nach einem Fußballspiel im RheinEnergieSTADION am 5. Mai einen Kölner (44) mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Szenekundigen Beamten der Polizeiinspektion West unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Angreifer nach dem Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Bayern München im Block S4 vor dem 44-jährigen FC-Fan aufgebaut. Unvermittelt schlug er seinem Gegenüber mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchtete der Schläger aus dem Stadion. Auf Videoaufnahmen aus dem Block ist zu sehen, dass der Unbekannte vor der Tat augenscheinlich freundschaftlichen Kontakt zu mehreren Personen der Kölner Ultraszene hatte.

Laut Zeugenaussagen ist der Gesuchte 30 bis 40 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Basecap, einem schwarzen T-Shirt mit rotem Aufdruck und einer kurzen Hose bekleidet. (cs)

