POL-K: 181204-4-LEV Unbekannter setzt mit Kleinbus rückwärts in Spielhalle und fährt unerkannt davon - Zeugensuche

Köln (ots) - Leverkusen - Gegen 2 Uhr am frühen Dienstagmorgen (4. Dezember) meldeten sich die Angestellten einer Spielothek in der Julius-Dom-Straße 12 in Leverkusen-Opladen über den Notruf 110 bei der Polizei. Eine der Frauen (37) gab an, einen lauten Knall gehört zu haben. Ein Kleinbus sei rückwärts durch die Haupteingangstür der Spielhalle gefahren, die daraufhin zersplitterte. Eine weitere Zeugin (51) sah, wie der Wagen rechts auf den Europaring bog und wegfuhr.

Das Kriminalkommissariat 71 fragt: Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Wer hat Informationen zu dem weißen Bus?

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (no)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell