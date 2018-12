POL-K: 181204-3-K 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Köln (ots) - Am Dienstagmorgen (4. Dezember) ist in Köln-Lindenthal ein junger Radfahrer (16) mit einem schwarzen Peugeot 208 (Fahrerin: 44) zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Rettungskräfte fuhren den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war eingesetzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand war der Velo-Fahrer gegen 8 Uhr auf der Bachemer Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen. An der Kreuzung Bachemer Straße/Lindenthalgürtel beabsichtigte er geradeaus zu fahren. Im Kreuzungsbereich wurde er vom Pkw der 44-Jährigen erfasst, die auf dem Lindenthalgürtel in Richtung Braunsfeld fuhr. Der 16-Jährige stürzte auf die Fahrbahn.

Mehrere Zeugen gaben gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass der Jugendliche "bei Rot" gefahren sei. Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (cs)

