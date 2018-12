POL-K: 181204-2-K Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen bei regennasser Fahrbahn

Köln (ots) - Am Montag (3. Dezember) sind bei Verkehrsunfällen auf der BAB 4 bei Gummersbach und der BAB 44 bei Alsdorf zwei Insassen schwer verletzt worden. In beiden Fällen spielte offensichtlich Starkregen eine Rolle. Gegen 10 Uhr fuhr der 22 Jahre alte Mann auf der A 44 in Richtung Mönchengladbach. Kurz vor der Anschlussstelle Alsdorf überholte er mehrere Fahrzeuge und verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. Er schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und von dort aus in den Grünstreifen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Am Nachmittag fuhr eine 26 Jahre alte Frau mit ihrer 9-jährigen Tochter auf der A 4 in Richtung Olpe. Vier Kilometer hinter der Anschlussstelle Gummersbach rutschte sie ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn. Rettungskräfte versorgten die 9-Jährige und verbrachten sie in ein Krankenhaus. Laut Zeugenangaben stand zum Zeitpunkt des Unfalls das Regenwasser auf der Fahrbahn.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell