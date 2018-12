POL-K: 181204-1-Lev Räuberduo flüchtet auf Roller - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Montagnachmittag (3. Dezember) haben zwei unbekannte Raubtäter einen 40-Jährigen in Leverkusen-Rheindorf überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 16.20 Uhr ging der Geschädigte nach eigener Aussage über die Felderstraße in Richtung der Löwenzahn-Grundschule und telefonierte dabei. Plötzlich rempelte ihn einer der Täter von hinten an und entriss ihm sein Handy. Der Unbekannte und sein Komplize flüchteten auf einem roten Motorroller in Richtung der Grundschule und weiter in unbekannte Richtung.

Nach der Beschreibung des überfallenen Mannes sollen beide Täter dunkel gekleidet gewesen sein und Helme getragen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern. Das Duo könnte Zeugen am Montagnachmittag auf der Felderstraße wegen des auffällig roten Motorrollers aufgefallen sein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (mw)

