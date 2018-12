POL-K: 181203-3-K/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf Autobahn 565 - eine Person eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Köln (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der A 565 bei Meckenheim hat die Feuerwehr heute Vormittag (3. Dezember) einen Mann (50) lebensgefährlich verletzt aus dem Wrack seines BMW befreit. Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Mann in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn zeitweise gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 50-Jährige gegen 9.30 Uhr auf der Autobahn 565 in Richtung Altenahr. Zwischen den Anschlussstellen Meckenheim Merl und dem Autobahnkreuz Meckenheim stieß der BMW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Lkw eines 49-Jährigen aus den Niederlanden. In der Folge geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und landete abseits der Autobahn im Grünbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 50-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Der Fahrer des niederländischen Lkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme unterstützten Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams die Autobahnpolizisten vor Ort. (mw)

