POL-K: 181203-1-K Suche nach flüchtigem Unfallverursacher - Autofahrerin verletzt

Köln (ots) - Am Freitagnachmittag (30. November) hat ein Unbekannter auf der Bundesautobahn 3 in Höhe des Autobahnkreuzes Leverkusen eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Die 57-jährige Fahrerin eines grauen Audi war gegen 17.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie plötzlich einen starken Stoß ins Heck ihres Pkw verspürte. Als sie realisierte, was passiert war, war der Unfallverursacher bereits unerkannt weitergefahren.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as)

