POL-K: 181202-3-K Raub mit Schusswaffe - Zwei maskierte Männer überfallen Schnellrestaurant

Köln (ots) - In der Nacht zu Samstag (1. Dezember) haben zwei bewaffnete Männer ein Schnellrestaurant am 'Verteilerkreis' in Köln-Marienburg überfallen. Die maskierten Männer flüchteten unerkannt mit ihrer Beute über einen angrenzenden Parkplatz in das nahegelegene Waldstück. Der überfallene Mitarbeiter (32) beschrieb einen der schwarz gekleideten Räuber als etwa 1,85 m groß und schlank. Aufgefallen sei ihm das helle Emblem der Marke 'Ellesse' auf der Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 32-Jährige arbeitete gegen 1.10 Uhr gerade in der Küche, als ihn plötzliche ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld forderte. Im Hintergrund nahm er einen weiteren maskierten Mann wahr.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (as)

