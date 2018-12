POL-K: 181202-2-K Streit unter Nachbarn endet tödlich - Mordkommission ermittelt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Samstagabend (1. Dezember) ist in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Dünnwald ein Anwohner (55) nach einer handfesten Auseinandersetzung mit einem Nachbarn (49) noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Die Hintergründe der Streitigkeit sind derzeit noch völlig unklar. Polizisten nahmen den 49-jährigen Kontrahenten vorläufig fest.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln dauern an. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell