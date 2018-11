POL-K: 183011-1-LEV Fahrradfahrer quert Kreuzung und wird schwerverletzt

Köln (ots) - Am Donnerstagmorgen (29. November) ist ein Radfahrer (17) in Leverkusen-Lützenkirchen an einer Kreuzung von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen soll der 17-Jährige das Rotlicht einer Fußgängerampel missachtet haben. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen überquerte der 17-Jährige gegen 7.45 Uhr die Lützenkirchener Straße, um über die Fußgängerfurt in Richtung Quettinger Straße zu fahren. Eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Ford Focus, die von der Lützenkirchener Straße geradeaus in die Straße "In Holzhausen" unterwegs war, erfasste den Fahrradfahrer dabei frontal.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell