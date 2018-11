POL-K: 181127-2-K Frau angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht fahndet die Polizei Köln nach einem silberfarbenen Auto mit Fließheck. Das gesuchte Fahrzeug mit Kölner Zulassung war am Samstagnachmittag (24. November) in Köln-Kalk in einen Unfall verwickelt. Nach derzeitigen Sachstand bog gegen 14.30 Uhr die unbekannte Person von der Kalk-Mülheimer Straße nach links in die Wipperführter Straße ab. Dabei erfasste das unbekannte Fahrzeug eine entgegen kommende 38-jährige Fußgängerin, die gerade den Ampelbereich der Kreuzung querte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. Die Verkehrsunfallermittler fragen: Wer hat das flüchtige Auto gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Wer kann Informationen zur Fahrerin/zum Fahrer geben? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell