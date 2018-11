POL-K: 181126-1-K Bewaffnete und maskierte Räuber überfallen Spielhalle

Köln (ots) - Raubermittler suchen Zeugen

Zwei maskierte und bewaffnete Räuber haben in der Nacht zu Sonntag eine Spielhalle in Köln-Kalk überfallen. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Täter unerkannt.

Gefolgt von seinem Komplizen betrat der Haupttäter gegen 0.50 Uhr die an der Kalker Hauptstraße gelegene Spielothek. "Mit der Pistole in der Hand kam der Mann direkt auf mich zu. Er hat mich gezwungen, mit ihm hinter den Tresen zu gehen", erklärte der Angestellte (27) wenig später gegenüber hinzugerufenen Polizisten.

Mit erbeutetem Bargeld aus der Kasse verließen die beiden Täter das Casino und flüchteten in unbekannte Richtung.

Beide Räuber waren dunkel gekleidet. Einer hatte Mund und Nase mit einem Schlauchtuch verdeckt, auf dem Totenkopfmuster aufgedruckt waren. Sein Mittäter trug eine dunkle Sturmhaube mit ausgesparter Augenpartie.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Kalker Hauptstraße aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder Personen beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

