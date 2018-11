POL-K: 181125-2-K Einbrecher flüchten mit dunklem BMW - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Polizei Köln prüft Zusammenhänge mit Fahrzeugbrand

Derzeit noch unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag (23. November) ein Fenster eines Einfamilienhauses in Köln-Rondorf aufgebrochen. Mit mehreren Schmuckstücken gelang ihnen die Flucht. Die Fahndung nach den Einbrechern dauert an.

Nach derzeitigem Sachstand näherten sich die Einbrecher gegen 17.30 Uhr dem an der Rondorfer Hauptstraße gelegenen Einfamilienhaus. Sie brachen ein Fenster auf, kletterten in das Haus und durchsuchten die Wohnräume. Mit mehreren Beutestücken gelang ihnen die Flucht.

Alarmierte Polizisten erkannten mehrere Verdächtige, die vom Tatort wegrannten und mit einem dunklen Auto flüchteten. Weitere Einsatzkräfte bemerkten auf der Anfahrt zum Einsatzort ein dunkles Auto, welches ihnen ohne Licht entgegen kam. Die Beamten wendeten umgehend, um das verdächtige Fahrzeug zu verfolgen. Bedingt durch die Verkehrslage verloren die Beamten den dunklen BMW aus den Augen.

Wenig später meldeten sich mehrere Zeugen über den Notruf und machten Angaben über ein in der Markusstraße brennenden PKW. Feuerwehrleute konnten nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Um zu prüfen, ob es sich bei dem Fahrzeugwrack um den Fluchtwagen handelt, stellten die Uniformierten den ausgebrannten Pkw als Beweismittel sicher.

Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen in beiden Fällen bereits aufgenommen. Weitere Informationen zu den beiden Sachverhalten sind nicht vor Montag (26. November) zu erwarten.

Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 72, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell