POL-K: 181123-4-K Ladendieb auf Flucht gestellt - Untersuchungshaft

Köln (ots) - Dank zweier Ladendetektive (25, 27) hat die Polizei Köln am Donnerstagnachmittag (22. November) in der Innenstadt einen Ladendieb (37) festgenommen. Der bereits einschlägig Polizeibekannte musste sich heute vor einem Richter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Gegen 18 Uhr befand sich der 37-Jährige in einem an der Richmodstraße gelegenen Geschäft für Outdoor-Produkte. Über die im Verkaufsraum installierten Überwachungskameras beobachteten Sicherheitsmitarbeiter, wie der Verdächtige eine hochpreisige Jacke aus der Auslage nahm und damit in Richtung des Ausgangs ging. Ohne die Ware zu bezahlen verließ der Dieb das Geschäft.

Die Detektive verfolgten den Mann und stellten den Täter auf der Breite Straße. Zwischen dem Flüchtenden und den Wachmännern entstand eine Rangelei. Hinzugerufene Polizisten fixierten den ertappten Dieb, legten ihm Handschellen an und nahmen ihn vorläufig fest. (he)

